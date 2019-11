Knižní výběr Salonu: Bellová, Dvořáková, Moník, Šikulová, García de Cortázar a angličtí cestovatelé

Poctivý, dobře napsaný příběh z nemocnice – prostředí, ve kterém jsme všichni zranitelní a kde se ocitáme na pokraji zlomových životních okamžiků. Nahlížíme do něj očima insidera, lékaře, který má každý den v rukou lidské osudy. Intriky, vztahové problémy doma i na pracovišti, dorůstající děti, umírající rodiče – mix banalit všedního dne, k nimž se můžeme vztáhnout. Dvořáková nás tím světem provádí suverénně, věrohodnost detailů provozu zdravotnického zařízení je mrazivá. A stejně jako ve své Dědině je autorka ke svým postavám tím, jak důkladně se v nich a jejich motivacích rýpe, nemilosrdná a nedává nám šanci s nimi sympatizovat. Každý z hrdinů je nám něčím protivný, byť má třeba i kladné stránky – tak jako v reálném životě. Doktor Hynek Grábl prochází krizí středního věku a ohlíží se za tím, co všechno v minulosti pohnojil. A přirozeně shledává, že se na život, kterým neprochází v souladu se svým mravním přesvědčením, nehledí dobře. (Vybrala Bianca Bellová.)

Dejvice se poněkud vymykají ostatním pražským čtvrtím, vždy tu vyrůstala svobodomyslnější a „voraženější“ mládež. Pěkně to popsal pozdní debutant Josef Moník (1952) v knize Neser bohy (2004), jež byla historkami a jazykovými finesami tak přehuštěná, až to místy přestávalo fungovat. Moníkova poslední kniha Pazdera pláče a jiné povídky, soubor jedenácti textů z dvacetiletí, jehož kloubem je rok 1989, a k nim jako pěst na oko jeden ze 16. století, představuje autora mnohem zkušenějšího, který dokáže své nápady udržet na uzdě. Ať píše o českých emigrantech v Kanadě, ruských mafiánech v Praze, či polistopadových zbohatlících, daří se mu přesně namixovat jejich mluvu se svou ironií. Onen zbohatlík, stínový architekt kuponové privatizace, odkázal svému synovi knihovnu s na první pohled nezajímavými knihami, jenže vykotlané Jiráskovo Temno skrývalo nadnárodní akcie a dluhopisy, na doručitele. Není to pěkná literární zkratka?

(Vybral Jakub Šofar.)