Filmový výběr Salonu (přehlídka Tady Vary): Jalda, noc odpuštění, Mogul Mauglí a Kubrick o Kubrickovi

Vítěz ze Sundance zprvu vypadá jen jako šílený scenáristův výplod. Maryam se ocitá v televizním studiu, kde začíná hra o její život. Mladá žena totiž zabila svého staršího bohatého manžela a byla za to odsouzena k smrti. A jediný způsob, jak se vyhnout oprátce, je dle místního práva uprosit rodinu zavražděného, aby jí odpustila – v tomto případě před kamerami a miliony diváků. Ano, šílené to je, ale nejde o fantazii, film má být inspirován skutečným íránským televizním pořadem. Režisér Bakhshi ho využil jako rámec ke zkoumání jedné rodinné tragédie, hloubky propasti mezi chudými a bohatými v íránské společnosti, toho, jak v ní funguje spravedlnost a jakou patologickou roli mohou v otázkách života a smrti sehrávat média. Vítejte ve směsi východní konzervativní teokracie a západní kultury reality shows! (4. července 17.00)

Jste na smrt vyděšení a pravděpodobně i na smrt nemocní. Doktoři se domnívají, že máte vážnou autoimunitní nemoc, a radí vám, ať si před invazivní léčbou necháte raději zamrazit sperma. A vy teď sedíte v odběrové místnosti a voláte své bývalé. Proč? Jednak se vám stýská. Jednak o vaší nemoci nic neví a vy to s ní chcete sdílet a taky někomu říct, že máte strach. A jednak by vám v téhle situaci videohovor s hezkou holkou pomohl víc než ohmatané porno časopisy. Platí všechny tři důvody. Sám nevíte, který víc a který míň… Právě tak vypadá nejpůsobivější scéna z filmu o rapperovi Zedovi, jenž se po úspěchu na Západě vrací po dvou letech domů do Pákistánu. Filmu, který se z popisu cesty ke slávě a hledání vlastních kořenů rychle změní v existenciální nemocniční drama.

(5. července 17.00)