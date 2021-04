Esej Pavla Barši: Obrysy doby po covidu. Hrozí nám nová studená válka – tentokrát mezi USA a Čínou?

Představa, že by se mohly k této řadě přidat roky 2020/2021, naráží na zvyk považovat dějiny za výlučnou doménu lidské interakce. Z tohoto hlediska jsou události způsobené viry, jak je zažíváme i dnes, irelevantní a standardní učebnice historie je obvykle vyřizují jednou větou či odstavcem – ať už se to týká morové vlny v Evropě 14. století, vymírání amerických nebo australských domorodců po příchodu Evropanů, či španělské chřipky na konci první světové války.

Jedním z důvodů, proč koronavirová krize možná přece jen získá v budoucnosti status podobný tomu, jaký dnes mají obě světové války či zhroucení sovětského bloku, může však být právě to, že nás konečně přiměje ke stržení zdi, kterou ve své představivosti oddělujeme lidské dějiny od přírodních procesů, že přisoudíme interakci lidí s viry, zvířaty a ekosystémy stejně velkou politickou relevanci, jakou přisuzujeme interakci lidí a jejich skupin – kmenů, tříd, národů či civilizací – mezi sebou.

Příroda se napříště již nebude jevit jako pouhé pasivní a neutrální pozadí lidských dějin, ale koexistence s jejími jsoucny – živočichy a krajinami, mikroorganismy a oceány – se naopak přesune do jejich popředí.

Vstup přírody do politiky, spjatý s redefinicí člověka jako tělesné bytosti, otevírá totiž možnost politiku „naturalizovat“: postavit ji na poukazu k domnělé „přirozenosti“ a zdravému, to jest patriarchálnímu, rozumu jako základům rozhodování, k nimž se máme vrátit, a odmítnout tak „umělé“ normy politické korektnosti a „genderové ideologie“.

Reakční politika přírody, jak ji prosazoval Trump, staví proti (neo)liberálnímu úprku do budoucnosti návrat do minulosti, proti světu bez hranic jejich nové uzavření, přičemž za přirozené považuje hranice kulturně homogenního národa a patriarchální nukleární rodiny, které byly ustaveny v industriální fázi evropské modernizace (to jest v 19. století).