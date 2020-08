Esej Matěje Metelce: Hrát podle vlastních pravidel

Ve stejnojmenném salonním eseji volá Matěj Stropnický po „obnově plebejského spojenectví“ a obviňuje levici ze ztráty povědomí o tom, co je její podstatou, a ze lpění na nevýhodném, neplodném, ale také neorganickém spojení s liberalismem. Což se má projevovat mimo jiné přepjatým soustředěním na „práva znevýhodněných menšin“ a rezignací na boj proti kapitálu.

Na rozdíl od francouzského esejisty Jeana-Clauda Michéy, na kterého se odvolává, není u Stropnického úplně jasné, kterou levici má na mysli. Ta parlamentní v českém kontextu po roce 1989 boj s kapitálem nikdy nevedla a sotva o ní lze říct, že by jí ležely na srdci „znevýhodněné menšiny“. A levice radikální je spíše marginální – nepochybně také proto, že v silně antikomunistickém prostředí postsocialistické střední Evropy o boji s kapitálem nikdy mluvit nepřestala.

Podobně matoucí je i Stropnického vymezení liberalismu. Mluví v souvislosti s ním o „manželství gayů, přílivu běženců nebo kvótách na kandidátkách“. Postarat se o uprchlíky je ale v prvé řadě otázkou humanitární a v dalších dvou bodech jde spíše o rovnost než o liberály vzývanou svobodu. Pojem emancipace byl možná prostřednictvím politiky identit „unesen“ liberalismem a původní radikální požadavky socialistického feminismu nebo hnutí black power na změnu světa byly zmírněny do pouhého uznání v rámci světa stávajícího. Nic to ovšem nemění na tom, že emancipace „znevýhodněných menšin“ byla jakožto požadavek rovnosti vždy spíše doménou socialistů než liberálů.

Až ve stínu definitivního krachu obou pokusů o realizaci socialistického projektu 19. století, reformního na Západě i revolučního na Východě, kolonizoval emancipační úsilí liberalismus, sám do značné míry po druhé světové válce kontaminovaný socialismem.

Filosofka Nancy Fraserová v roce 1989 napsala, že tvrzení, že klasická liberální práva jako svoboda slova jsou „pouze formální“, říká více o jejich sociálním kontextu než o jejich povaze a „v kontextu zbaveném chudoby, nerovnosti a útlaku by tato formální liberální práva mohla být rozšířena a přeměněna ve skutečně podstatná práva na kolektivní sebeurčení“.

Důvod, proč stojí liberalismus proti demokracii, pregnantně pojmenoval už v knize Principy politiky z roku 1806 liberál Benjamin Constant, podle kterého i ta „nejdemokratičtější demokracie“ dělí lidi do dvou tříd. Do jedné patří cizinci a nezletilí, do druhé ti, kteří se v dané zemi narodili a dosáhli věku předepsaného pro výkon politických práv. Splnění těchto podmínek ale nestačí, je třeba ještě podmínka třetí – „volný čas, který člověk potřebuje, aby mohl získat znalosti a utvořit si správný úsudek. Tento volný čas zajišťuje pouze vlastnictví. Pouze vlastníci mohou být občany“.