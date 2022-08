Einstein v Praze. O knize Michaela D. Gordina

Jedním z nejslavnějších přechodných obyvatel Prahy byl bezesporu Albert Einstein. Přestěhoval se do ní roku 1911 i se svou první manželkou Milevou a dvěma syny, aby zde působil jako profesor teoretické fyziky na německé univerzitě. V Praze ale vydržel jen šestnáct měsíců.

V Košířích. Nad knihou Martina C. Putny

Jaký jeho pobyt byl, co znamenal pro jeho budoucí život i jak se později vyvíjely jeho vztahy k českým zemím, zevrubně líčí kniha Einstein v Čechách (přeložil Jiří Kasl, Argo 2022), jejímž autorem je Michael D. Gordin , slavista a profesor dějin vědy na Princetonské univerzitě, jenž se obecně zaměřuje na dějiny vědy v Rusku, ve střední Evropě a v USA.

Bezprostřední Einsteinovy dojmy z Prahy zřejmě nebyly nadšené: „Není tady voda, kterou by člověk mohl pít bez převaření. Obyvatelé z velké části nemluví německy a k Němcům se chovají nepřátelsky. Dokonce i studenti jsou méně inteligentní a pracovití než ve Švýcarsku.“

Gordin zdůrazňuje, že Einsteina není možné jednoduše nazývat „Němcem“: i když se v Německu narodil, po většinu života se snažil, aby nebyl považován za občana německého státu, sám psal o svém „neskrývaném internacionálním smýšlení, švýcarském občanství a židovské národnosti“. Nicméně při příchodu do Prahy zřejmě částečně přejal pocit ohrožení některých místních Němců i jejich předsudečný náhled na Čechy, například že jsou „od přirozenosti nepoctiví“.

Gordin přitom vysvětluje, že záštiplný nacionalismus byl u obyvatel Čech spíše výjimkou než pravidlem, ale Einstein se to „neměl jak dozvědět“.

I v jiných ohledech se Gordin našeho hlavního města zastává. Připomíná například, že když se Einsteinovi přestěhovali do Bernu, museli doma svítit petrolejkami; v Curychu používali plyn; zato v Praze už měli elektřinu: „Člověk by se domníval, že syn muže, který se živil zaváděním elektřiny do měst, víc ocení, jak je Praha v tomto směru na výši.“