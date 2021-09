Do multilaterálního světa. Seriál Jana M. Hellera Čekání na velký román, díl čtvrtý

V prvním díle našeho seriálu jsme viděli, jak česká literatura zpracovává bitvy minulé, už vybojované. Nyní se zkusíme podívat na to, jak reflektuje ty aktuálně probíhající. Má na ně nějaký názor, který by dávala najevo? Nebo spíš: Má jasno aspoň v tom, že by ho mít mohla, nebo dokonce měla?