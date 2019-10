Díky parazitům. Sloupek Petra Fischera nad vítězným filmem z Cannes

Co neumí Evropa, dohání Asie. O filmu to v poslední době platí určitě. Dva roky za sebou vyhrál nejprestižnější filmový festival světa v Cannes asijský snímek. Loni to byli Zloději Hirokazua Koreedy, letos Parazit Bong Joon-hoa (jenž ve čtvrtek vstoupil i do českých kin).