Bojím se, že budu jen stroj. René Descartes „oživl“ pomocí umělé inteligence

Rozdíl mezi zvířetem a člověkem je v tom, že člověk může mluvit, myslet a má duši. Zvířata mohou mluvit jen do určité míry, ale už nemohou myslet ani nemají duši.

Ten rozdíl není jen biologický, ale také ontologický. Zvíře je charakterizováno svým chováním a svým tělem. Je to entita, jež žije v určitém prostředí. Je to předmět přírodní historie, tedy vědy zabývající se zvířaty. Zvíře se vyznačuje svými instinkty, geny, biologickými potřebami a přežitím. Je to stroj z masa, krve a nervů, který žije a umírá.