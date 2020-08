Blbenka a kostliveček. Eva Klíčová nad knihou vzpomínek Dani Horákové

Není to ale jen ona podivná doba, kterou autoři uchopují do slov, jsou to také oni sami. Diviš, Zábrana, a hlavně Vaculík a Juráček pevně drží kontrolu nad svými autoportréty, tu vyvedenými v odstínech frajerských, jinde zase mučednických.

Zatímco zmíněné mužské výpovědi bývají chápány jako autentické a zároveň precizní, u podobně motivované literatury psané ženami to pravidlem není. Paměti „těch druhých“ – jako Flashky Evy Zábranové, Voda, která hoří Jitky Vodňanské a teď i kniha O Pavlovi (Torst 2020) Dani Horákové , někdejší manželky hvězdy filmové nové vlny Pavla Juráčka – jsou často provázeny soudy o „zahořklosti“ a „zhrzených milenkách“. Přitom tato ženská soukromá svědectví rozrušují mužský historicko-interpretační monopol vlastně stejně, jako to předtím udělali zmínění autoři ve vztahu k oficiálnímu komunistickému výkladu.

Srpen 1968 ale bohémský sen utnul, přičemž svým sebereflexivním založením apolitický Juráček se paradoxně stal z filmařů tím nejpostiženějším. Jeho společenská destrukce je završena, když jej StB vypudí na pracovní vízum do západoněmeckého Mnichova (po několika letech se vrátí do Československa, kde zdevastovaný pitím a cigaretami v roce 1989 ve svých 53 letech umírá).

Jakkoli se nabízí podsunout všechnu odpovědnost samotným aktérům tohoto zoufalého svazku, do značné míry zde hrály roli společenské formativní předlohy, a to především ty literární: Daňa Horáková si byla role oběti nejen vědoma, ale romantizovala si ji identifikací s tradičními literárními vzorci: láska je jako „nemoc“, fatální poddání se „černému myslivci“, vzpomínána je Viktorka z Babičky Boženy Němcové – roli kardinálního mustru zde pak má Panna a netvor. Ono „láskou proměnit zrůdu“.

A na přijatelnost takového vztahu měly vliv i síly společenské. Například intelektuální a svobodomyslná, ale zároveň značně šovinistická komunita intelektuálů. Typ, který Horáková coby obrýlený pracant představovala, nebyl mezi těmito bohémy zrovna oblíben. Daňa těžce nese, když Vaculík ve Snáři naznačí její spolupráci s StB. A děsivě zní „přátelské“ rady, které jí dává filosof Ivan Sviták: „Proč ten Pavel tak příšerně chátrá? Cos mu udělala? (…) Tvůj úkol je mu sloužit, obětovat mu ten svůj miniaturní talentík. Koukni, co on dokázal. A cos dokázala ty? No? Nic. Holka, probuď se, ale rychle, nic lepšího než tenhle chlap už se ti nepřihodí. On vejde do dějin, ale po tobě nezbude ani potomek.“