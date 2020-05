Bláznem ve své vsi. Sloupek Štěpána Kučery o knize Hany Lehečkové Svatá hlava

Literární kritika dnes občas volá po „angažované“ próze tematizující například život na periferii; a Svatá hlava toto volání neoslyšela. Společenské patologie je tu na první pohled skoro až moc: nezaměstnanost, spirála chudoby, domácí násilí, život v dluzích, kriminalita, prostituce, šikana… to všechno společně s bigotní vírou podporující černobílé vidění světa; je to ovšem podáno s odzbrojující bez prostředností jako přirozená součást vypravěčova světa.

Proud vyprávění je blouznivý, vypravěč nespolehlivý, próza místy přechází v poezii, interpunkce téměř chybí, grafické uspořádání na stránce je často experimentální, někdy se slova doslova točí v kruzích; zápisky obsahují i vypravěčovy hravé variace na téma magazínových testů, televizních kvízů či rozhlasových šou, které do tísnivé, svíravé nálady celku vrážejí střepy smíchu; vše pak doplňují ilustrace v podobě digitálních koláží Ondřeje Dolejšího (jde o vypravěčův portrét, rozřezaný na malé kousky a vždycky znovu složený do výjevu z jeho světa, třeba autobusové zastávky nebo pole za vesnicí). Ačkoli i číst Svatou hlavu jako zajímavý formální experiment dává smysl, není tu experimentování cílem samo o sobě, jde hlavně o most vedoucí do nitra postav.