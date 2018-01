Tak třeba: 1) Zhroutil se mýtus o pražské kavárně. Kdyby Jiřího Drahoše volila celá Praha jako jeden muž, má 12 procent hlasů. Jenže on jich dostal skoro 49. Vyhrál ve čtyřech krajích, a kdyby nebylo Moravy, prezidentem se stal on. Nikdo svéprávný už se neodváží tvrdit, že má Miloš Zeman podporu naprosté většiny národa. Má podporu půlky. Slova o izolované pražské kavárně může odteď vypouštět už jen lhář nebo idiot. Nikdo takový se jistě v prezidentově okolí nenachází.

2) Konečně bylo jasně vidět, jak nespravedlivě mainstreamová média nadržují některým kandidátům. Na straně Miloše Zemana stála před druhým kolem prezidentské volby pouze Prima, TV Barrandov, Mladá fronta DNES, která příhodně vypustila starou zprávu o českém musulmanovi v Sýrii, a Parlamentní listy, které ještě ve volební večer statečně pálily po Drahošovi ze všech děl, co mají. Na opačné straně barikády je mohutnou přesilou válcoval Respekt.

Veřejnoprávní Česká televize naštěstí proti té nespravedlnosti postavila jedinou profesionální a nestrannou prezidentskou debatu (kterou pochválil sám Miloš Zeman). Proto by odteď mohl chtít zrušit ČT snad jen nějaký politický lůzr, který neustojí, když se ho lidé ptají na věci, co jim sám nenadiktuje.

3) Starý nešťastný muž prožil letmou chvíli radosti. Prezident, který v den svého znovuzvolení nevyjádří úctu soupeři, o prvním dotazujícím se novináři na tiskové konferenci řekne, že má hlas jako mutant, a poraženým vzkáže, ať odteď drží hubu (shut up), musí být ve vlastní zlobě ponořený tak, že z ní nedokáže vybřednout. I kdyby vyhrál konkurz na šéfa zeměkoule, neprobudí ho to ze vzteklého snu. Je jistě příjemnější desetkrát prohrát než být tak ubohým vítězem. Proto je pěkné, když pro tolik smutného člověka aspoň na pár chvil vysvitne slunce.

Štefan Švec

FOTO: Milan Malíček, Právo

4) Venkov, starší lidé a bývalé Sudety konečně mají všechnu odpovědnost za to, jak tahle země vypadá. Kalousek už tu, přátelé, nevládne od roku 2013. Máte Babiše, máte znovu i Zemana. Za všechno, co se v tomto státě děje a bude dít, jste odpovědní vy. Je to vaše rozhodnutí, už žádní Pražáci, ti to chtěli jinak. Někteří podvodníci budou možná dál házet problémy na obětní beránky kolem: na novináře, na kavárnu, na migranty, na EU a párkrát ještě i na Kalouska. Ale při pohledu na rozložení politických a mediálních sil by jim to mohl uvěřit jenom opravdu hodně vylízaný člověk. Takže: za všechno teď už můžete vy. Konečně. Hodně štěstí.