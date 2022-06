Vagnerová a Křenková v odvážném snímku plném erotiky Hranice lásky

„Náš film je sondou do intimity páru, který prostřednictvím zpovědí natáčených na video zkoumá hranice upřímnosti v otevřeném vztahu,“ uvedl režisér Tomasz Winski.

„Zajímá nás to, co si postavy neřeknou, co promlčí, jaké emoce potlačují a kde je konečně projeví. Zkoumáme hranice a smysl jejich upřímnosti.“