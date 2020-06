O zamilované šestnáctce a průšviháři vypráví s humorem snímek Než skončí léto

Ve filmu Než skončí léto (Babyteeth) si hlavní roli zahrála Eliza Scanlenová, která se proslavila v sérii HBO Ostré předměty (Sharp Objects). Ta posbírala velmi kladné recenze. Novinářka v ní byla vyslána do amerického zapadákova, kde vyrůstala, aby psala o mediálně atraktivních vraždách dětí. Sama o to moc nestála, navíc se tam musela setkat s problematickou matkou. Začínající herečka si dále zahrála také ve filmu Malé ženy.

Film Než skončí léto se stal diváckým hitem loňského festivalu v Benátkách. Je příběhem šestnáctileté Milly, která se zamiluje do průšviháře Mosese. Pro Milliny rodiče je to noční můra, první láska ale v nemocné dívce probouzí chuť do života a její energie a touha objevovat brzy otočí celou rodinu vzhůru nohama.