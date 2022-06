Nejslavnější celebrity, které navštívily karlovarský filmový festival

Jako úplný mladíček, ještě předtím, než se naplno proslavil svou životní rolí Jacka ve filmu Titanic, navštívil DiCaprio karlovarský festival v roce 1994. Tehdy mu bylo dvacet let, do paměti diváků už se ale zapsal jako výborný herec s velmi slibnou kariérou. Měl už totiž za sebou snímek Co žere Gilberta Grapea, kde po boku Johnnyho Deppa ztvárnil mentálně zaostalého chlapce. Během let, jež uplynuly od jeho návštěvy, se z DiCapria stal jeden z nejlepších herců Hollywoodu, v roce 2015 obdržel prestižní ocenění Oscar.