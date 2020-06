Krtkem v domově důchodců. Tady Vary představí film Tajný agent

„Původně to měl být snímek o soukromém detektivovi, průnik filmu noir a dokumentu. Začala jsem hledat soukromá očka, zkoumat, co jejich práce obnáší. A jednoho dne jsem potkala Rómula, který vystupuje i v našem filmu, a chvíli pak pracovala jako jeho asistentka,“ popisovala vznik dokumentu režisérka Maite Alberdiová na festivalu Sundance, kde měl Tajný agent premiéru.

Někdy tehdy se Rómulovi na stole objevil případ ženy, o kterou se údajně měli v domově důchodců špatně starat. To detektiv obvykle řešil pomocí takzvaného krtka, teda člověka, kterého do daného prostředí nasadí a ten získá potřebné informace. Jenže jeho tradiční krtek si zrovna zlomil novu, a tak si Rómulo dal do novin inzerát, že hledá staršího člověka, který umí s moderními technologiemi a takovou práci by zvládl. Právě v ten okamžik se začíná odvíjet i děj filmu Tajný agent.

„Na základě inzerátu opravdu dorazilo asi třicet lidí v seniorském věku,“ říká Alberdiová. „Ukazuje to mimo jiné na problematický důchodový systém v Chile, starší lidé se z důchodu neuživí, musí si přivydělávat. No a jeden z těch uchazečů byl Sergio a já se do něj okamžitě zamilovala. Musela jsem Rómula přesvědčit, aby ho přijal, i když jsem věděla, že to asi nebude ten nejlepší krtek.“

Sergio se po krátkém zácviku skutečné ocitá v chilském domově důchodců a trochu nemotorně se snaží vypátrat, co se tam vlastně děje. V tu chvíli se však film začne měnit. Najednou přestává být důležité, zda jsou v tom zařízení čisté sprchy a jestli obyvatelé dostávají včas prášky. Zčásti proto, že domov důchodců funguje bez problémů, a zčásti proto, že čím dal fascinovaněji sledujeme Sergia a to, jak se zabydluje v novém prostředí, jak navazuje nové vztahy, a nahlížíme do komunity lidí, na které společnost často zapomíná.

Rodí se tu nová přátelství, ba i lásky, ale zároveň jsou stále přítomny i smrt, samota a neštěstí.

„Byla to skvělá zkušenost, pracovat na filmu v mém věku je něco výjimečného. I po skončení natáčení dál své přátelé z domova důchodců navštěvuji. A když se náhodou nějakou dobu neukážu, hned mi volají, že jsem pěkně nevděčný. Takže tam musím chodit, ať chci, nebo ne,“ žertoval s diváky na Sundance sám Sergio, i když jen na dálku, protože se bojí létat letadlem.

Problém, který nikdo neřeší

„Loni na podzim se naše země probudila, lidé začali otevřeně vystupovat proti společenským nespravedlnostem, úplně se změnila atmosféra a my se najednou museli ptát sami sebe, jaký smysl náš film v těchto nových podmínkách může mít,“ vrací se režisérka Alberdiová k širokým občanským protestům Chilanů proti cenám bydlení, privatizaci či vzrůstajícím nerovnostem.

„Nakonec jsme si ale řekli, že jedním z problémů, které chilské vlády neřeší, ale jen odsouvají na okraj pozornosti, je právě i situace starých lidí. Náš hrdina navíc ukazuje, že nikdy není příliš pozdě na to, sám sebe znovu objevit, adaptovat se na nové podmínky. A myslím, že i Chile může být zemí, která se otevře změnám, najde nový smysl. Sergio to v našem filmu dokázal.“