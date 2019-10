Praha zažije v pátek manévry: Gottův pohřeb, angličtí rowdies, a do toho festival

Vzhledem k tomu, že Praha má (nejen) na Britských ostrovech pověst města s bujarým nočním životem a levným alkoholem, je obezřetnost na místě. Na zápas by mělo mít lístky 3731 fanoušků, nicméně dá se očekávat, že se jich do Prahy vydá zhruba dvojnásobek. Zápas odstartuje v Edenu ve 20:45.

Tou dobou by se již mělo schylovat ke konci poslední rozloučení s Karlem Gottem, které bude od rána probíhat na Žofíně. Prvotní odhady hovořily o tom, že zpěvákovi by se mohlo přijít v průběhu celého dne poklonit až 100 tisíc lidí.

S ohledem na očekávané množství fanoušků, kteří se budou chtít s pěveckou legendou, která zemřela minulý týden ve věku 80 let, rozloučit, hodlá dopravní podnik (DPP) přerušit tramvajový provoz na přilehlém nábřeží. Linka 17 by tak měla jezdit přes Národní třídu a Myslíkovu.

U Vltavy bude v pátek večer živo, neboť na blízkém Smetanově nábřeží se bude od 19 hodin do půlnoci konat jedna z akcí letošního Signal festivalu. Gottova choť Ivana se v této souvislosti se zástupci festivalu dohodla, že světelná instalace proběhne dle plánu, neboť zpěvák by si „rušení kulturní události nepřál“. Palác Žofín bude pro Gottovy fanoušky otevřen od 8 do 22 hodin.