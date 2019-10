Tělo Karla Gotta převezli do motolského krematoria

On-line reportáž byla ukončena.

15:45 - Poslednímu rozloučení s Karlem Gottem se věnují i zahraniční média. Pozornosti se zesnulému umělci dostává zejména tam, kde si za svou pěveckou kariéru získal množství příznivců - tedy v Německu či Rusku. „Celá země truchlí za Karla Gotta," zní třeba titulek bulvárního Bildu.

Ruská agentura TASS uvedla, že po zádušní mši bude tělo „mistra” zpopelněno a urna by následně mohla být uložena na vyšehradském hřbitově Slavín, kde je pochována řada předních českých osobností.

14:28 - Ze zádušní mše za zemřelého zpěváka Karla Gotta ve svatovítském chrámu na Hradě odcházeli hosté smutní a dojatí. Novináře většinou míjeli beze slova, zastavili se u nich jen někteří.

„Bylo to krásné rozloučení, myslím, že Karel Gott, na kterého mám spoustu vzpomínek, zůstane v našich srdcích,” řekla herečka Zlata Adamovská. Podle jejího manžela Petra Štěpánka odešla neuvěřitelná legenda. „Republika se najednou zastavila a lidé jsou k sobě milejší. A tak by to mělo být,” uvedl.

13:25 - „Myslím, že jsou to písně, které mají svojí hodnotu. A on byl skutečně umělec a dokázal i do toho popu vnést do jisté míry velkou krásu klasického umění. (...) Nebyla to jiná mše, jenom byla prostoupená trošku jiným koloritem, což je taky dáno tím, s kým se loučíme,” sdělil novinářům při odchodu ze svatovítské katedrály Dominik kardinál Duka.

13:13 - V Motole se s Gottem rozloučí jeho nejbližší. U brány čekalo asi 20 fanoušků.

Gottova dcera Dominika a vdova Ivana u motolského krematoria. Foto: Milan Malíček, Právo

Příjezd pohřebního vozu s ostatky Karla Gotta do motolského krematoria. Foto: Milan Malíček, Právo

13:03 - Pohřební vůz s ostatky Karla Gotta dorazil do krematoria v pražském Motole.

12:55 - Předseda Sněmovny Radek Vondráček příští týden na sněmovní schůzi navrhne poslancům, aby uctili památku Karla Gotta minutou potlesku.

Vynášení rakve s ostatky Karla Gotta Foto: Novinky

12:44 - Katedrálu za tónů poslední nahrávky písně Karla Svobody Jdi za štěstím v podání Karla Gotta a rozhlasových symfoniků opouštějí smuteční hosté, mezi jinými zpěváci Miroslav Žbirka a Ondřej Hejma i slovenská zpěvačka Marika Gombitová.

12:37 - Vůz s rakví odjíždí za potlesku přihlížejících z třetího nádvoří.

Členové hradní stráže vynášejí rakev s ostatky Karla Gotta z katedrály sv. Víta. Foto: Petr Hloušek, Právo

12:33 - Rakev s ostatky opouští katedrálu za zvuku varhanní skladby Johanna Sebastiana Bacha Tokáta a fuga d moll.

Dcery Karla Gotta Nelly Sofie a Charlotte Ella a vdova Ivana po skončení obřadu. Foto: Petr Hloušek, Právo

12:26 - Členové hradní stráže odnášejí rakev s ostatky Karla Gotta z katedrály. Rozeznívá se zvon Zikmund. Za nimi v průvodu odchází zpěvákova rodina. Cestu průvodu podmalovává píseň Karla Gotta Už z hor zní zvon, jejíž originál Amazing grace opatřil českým textem Zdeněk Borovec.

12:23 - „Tato návštěva, kterou sis k sobě pozval, milý Bože, je výjimečná. Vyber mu tu nejlepší kapelu, aby se mohl dále realizovat. A i Tobě jeho koncert doporučuji. Ať je mu v té náruči božsky,” řekl mj. farář Zbigniew Czendlik.

12:19 - Eva Urbanová zpívá píseň Hospodin je můj pastýř.

12:11 - „Karle, počítej se mnou a drž mi tam místo. Mám pro Tebe jeden opravdu báječnej židovskej fór. Budiž Ti země lehká. Miluji Tě a nejsem v tom sama. Tvoje Bohdalka,” uzavírá herečka svou řeč v odlehčeném tónu, tak jak by si patrně zpěvák přál.

Jiřina Bohdalová během pohřbu Karla Gotta. Foto: Novinky

12:05 - K pozůstalým promlouvá herečka a přítelkyně Karla Gotta. Zmiňuje, že její projev si vyžádal sám Karel Gott a že ve skutečnosti použil její nápad, protože si ona sama od něj žádala, aby promluvil na jejím vlastním pohřbu, což jí slíbil. „Poprvé svůj slib nesplnil,” říká Bohdalová, která rovněž připomíná jeho čestnost a slušnost, stejně jako dobrotu. „Karel Gotta odešel vyrovnán a smířen od uklizeného stolu,” pokračuje herečka.

12:00 - Píseň Pie Jesu Andrewa Lloyda Webera zpívá Lucie Bílá v doprovodu s Vojtěchem Dykem.

11:53 - Operní pěvci Eva Urbanová a Štefan Margita zpívají píseň Panis Angelicus skladatele Césara Francka se slovy svatého Tomáše Akvinského, zatímco obřad pokračuje svatým přijímáním.

11:40 - Duka uvedl, že Gott proslavil Česko po celém světě a lidé budou léta naslouchat jeho písním. Uznával hodnoty, které činí lidský život krásný a bohatý.

11:35 - Lucie Bílá zpívá Ave Maria.

Zpěvačka Lucie Bílá při přednesu písně Ave Maria během zádušní mše za Karla Gotta v katedrále svatého Víta na Pražském hradě Foto: Česká televize ČT24

11:30 - Přímluvné řeči pronášejí Dagmar Havlová a Jiří Bartoška.

11:19 - Obřad pokračuje četbou evangelia podle svatého Marka.

Rodina Karla Gotta, zleva dcera Charlotte Ella, vdova Ivana, dcera Nelly Sofie, Lucie a Dominika. Foto: Česká televize ČT24

11:11 - Čtení z 2. knihy Makabejské se ujala Gottova dlouholetá kolegyně a přítelkyně, zpěvačka Eva Pilarová.

11:06 - Kardinál Duka přivítal v katedrále přítomné a především vdovu po Karlu Gottovi Ivanu, i zpěvákovy dcery, které zasedly v první řadě. Oproti původnímu plánu dorazily i obě nejmladší Mistrovy dcery, Charlotte Ella a Nelly Sofie.

11:00 - Začala zádušní mše.

Rakev s ostatky Karla Gotta. Foto: Novinky

10:57 - Na mši za zesnulého zpěváka Karla Gotta do katedrály svatého Víta dorazil prezident Miloš Zeman, slovenský premiér Peter Pellegrini a další politici.

10:50 - Zavěšena do rámě herce a prezidenta karlovarského filmového festivalu Jiřího Bartošky přišla choť bývalého prezidenta Václava Havla, Dagmar.

Bývalá první dáma Dagmar Havlová a herec Jiří Bartoška Foto: Michaela Říhová, ČTK

10:39 - Přichází předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Do katedrály vstupuje arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka, jenž bude sloužit zádušní mši. V jejím průběhu má zaznít například oblíbená píseň Karla Gotta Ave Maria v podání zpěvačky Lucie Bílé a také skladba Césara Francka Panis Angelicus v přednesu Evy Urbanové a Štefana Margity.

10:35 - Ministr kultury Lubomír Zaorálek v rozhovoru pro ČT připomenul znovu význam Karla Gotta jako člověka, který lidi spojoval. „Díky němu nám tady bylo líp. O kom druhém můžete tohle říci?” položil si otázku.

10:30 - Z politiků do katedrály dorazili ministři vnitra a zahraničí Jan Hamáček a Tomáš Petříček. Po nich se na nádvoří objevila i fotbalová legenda Antonín Panenka. Ve věži katedrály se rozeznívají zvony.

10:20 - Krátce po sobě dorazili herec Boleslav Polívka, bavič, moderátor a také autor textu Gottovy písně Když muž se ženou snídá Karel Šíp a český hokejista Jaromír Jágr.

Jaromír Jágr a Janek Ledecký na pohřbu Karla Gotta Foto: Michaela Feuereislová

Herec Bolek Bolívka Foto: Petr Hloušek, Právo

10:13 - Na třetí nádvoří Pražského hradu přichází předseda české vlády Andrej Babiš s chotí a rovněž tak předseda senátu Jaroslav Kubera s manželkou.

Premiér Andrej Babiš s manželkou Monikou (vlevo) Foto: Michaela Říhová, ČTK

Na třetí nádvoří Pražského hradu přichází Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) a jeho manželka Věra Kuberová (vpravo). Foto: Michaela Říhová, ČTK

10:00 - Přijíždí zpěvačka Helena Vondráčková s manželem Martinem Michalem, do katedrály vchází také textař Gottova prvního velkého domácího hitu Oči sněhem zaváté, ředitel divadla Semafor Jiří Suchý, jejž doprovází jeho kolegyně Jitka Molavcová. Dorazil také zpěvák Josef Laufer.

Zpěvačka Helena Vondráčková s manželem Martinem Michalem (vpravo) přicházejí na třetí nádvoří Pražského hradu. Foto: Michaela Říhová, ČTK

9:58 - Na obřad přicházejí zástupci politické scény, dorazil ministr životního prostředí Richard Brabec, po něm také herečka Ivana Chýlková v doprovodu svého manžela, moderátora a herce Jana Krause.

Ministr životního prostředí Richard Brabec Foto: Petr Hloušek, Právo

9:43 - Do katedrály proudí další hosté. Po zpěvákovi Petru Jandovi s manželkou, přišel také Karel Vágner s rodinou a velkou s červenobílou kyticí, hudebník Felix Slováček v doprovodu přítelkyně Lucie Gelemové a také zpěvák Milan Drobný.

Milan Drobný se objevil před katedrálou s kyticí v ruce. Foto: Petr Hloušek, Právo

9:38 - Do katedrály přicházejí další hosté, mezi jinými Dagmar Patrasová v doprovodu syna Felixe Slováčka mladšího.

9:26 - Na Pražský hrad dorazila operní pěvkyně Eva Urbanová, která by měla v průběhu zádušní mše zazpívat, a také Gottův dlouholetý přítel a kolega Michal David.

Eva Urbanová na Pražském hradě. Foto: Petr Hloušek, Právo

Zpěvák Michal David před katedrálou sv. Víta. Foto: Petr Hloušek, Právo

9:22 - Po zádušní mši v katedrále sv. Víta se během soboty odehraje i definitivně poslední rozloučení Gottových nejbližších s Mistrem. Podle informací Práva nechá rodina zpěvákovy ostatky zpopelnit v pražském motolském krematoriu.

9:15 - Na třetím nádvoří Pražského hradu se scházejí první příznivci Karla Gotta.

Na třetím nádvoří Pražského hradu se schází příznivci Karla Gotta. Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

9:00 - Od sedmé hodiny ranní přicházejí fanoušci Karla Gotta květiny a zapálené svíčky i na pietní místo v pražské Kinského zahradě. Sem byly také převezeny květiny a věnce z paláce Žofín, které tam přinesli lidé během pátečního smutečního rozloučení.

8:50 - „To, co se tu bude odehrávat, je z pohledu církve klasický pohřeb. Vypracovali jsme brožurku, aby se i lidé, kteří běžně nechodí do kostela, mohli orientovat a zapojovat. Obřad jsme připravili na míru Mistrovi. Spolupracovali jsme s blízkými Karla Gotta,“ řekl Vojtěch Mátl, ceremoniář pražského arcibiskupství ve zpravodajském vstupu České televize. Naznačil, že do průběhu obřadu budou zapracovány i jiné, než pouze sakrální písně. Rakev se zpěvákem bude po skončení mše vynesena hlavním vchodem katedrály.

8:44 - V pátek se na pražský Žofín přišlo s Gottem rozloučit na 49 tisíc lidí. Jejich příchod zaznamenala kamera Novinek v časosběrném videu.

8:00 - Správa Pražského hradu otevřela vstup na třetí nádvoří, kde je umístěna velkoplošná obrazovka.

7:45 - První fanoušci Karla Gotta se krátce po 07:00 začali scházet u brány Pražského hradu, kde se v tamní katedrále svatého Víta uskuteční zádušní mše. Před vstupem s kontrolami jich stojí kolem desítky a přijeli z různých koutů Česka i Slovenska.

Zádušní mše za populárního zpěváka začíná v 11 hodin. Rakev bude vystavena na katafalku se státními poctami a ceremoniálu se zúčastní příslušníci Hradní stráže. Očekává se i účast vrcholných politiků včetně prezidenta Miloše Zemana.

Vláda na sobotu vyhlásila státní smutek. Znamená to, že státní vlajky musí být na úřadech či institucích staženy na půl žerdi.

Vlajka na zámku v Lánech na půl žerdi na památku zemřelého zpěváka Karla Gotta Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Podobně jako v případě páteční akce na pražském Žofíně, kam se přišly se zesnulým zpěvákem rozloučit desetitisíce lidí, budou i se sobotní akcí spojena mnohá omezení.

Kupříkladu Pražský hrad bude turistům zpřístupněn až od 14 hodin, byť veřejnost bude moci sledovat průběh mše na velkoplošné obrazovce umístěné na třetím nádvoří.

„Přístup na třetí nádvoří bude pro veřejnost zajištěn výhradně z Hradčanského náměstí branou na čtvrté nádvoří od 8 hodin až do naplnění kapacity třetího nádvoří. Upozorňujeme, že z důvodu ochrany velkého počtu zúčastněných budou lidé procházet bezpečnostní kontrolou při vstupu do areálu Pražského hradu, kterou provádí Policie ČR. Ceremoniálu zádušní mše se zúčastní příslušníci Hradní stráže,” uvedl Hrad.

Na Hradčanském náměstí v Praze instalovali před mší velkoplošnou obrazovku Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Katedrála sv. Víta zůstane uzavřena po celý den. Královská zahrada bude otevřena standardně od 10 do 18 hodin.

Mši za Gotta bude také přenášet televize, přímý přenos nabídnou ČT1, ČT 24 nebo Nova. [celá zpráva]