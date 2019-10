Na Gottově pohřbu zazpívá Štefan Margita či Lucie Bílá

Pro Margitu bude vystoupení velkou poctou. S Urbanovou zazpívá skladbu Panis angelicus (Andělský chléb) od Césara Francka. „Je to veliká zodpovědnost a veliká pocta. Měl jsem Karla Gotta moc rád a velice si ho vážím. Takže samozřejmě udělám vše pro to, abych zazpíval co nejkrásněji,” řekl v pondělí světově uznávaný pěvec.