Zpráva Petra Bebjaka. Film o osvětimském pekle a hrdinství, jež zachránilo statisíce lidí

Celovečerní snímek vznikl podle autobiografického románu jednoho z hrdinů, Alfréda Wetzlera Co Dante neviděl. Kniha v ČSSR vyšla v polovině 60. let.

„Když se vám dostane do ruky takový skvělý scénář, uvědomíte si, co máme společného s těmi, kteří tu byli před námi. Jejich síla a odvaha je pro nás velkou inspirací. O to víc, že v Evropě, která zažívá nejdelší období míru a spolupráce v dějinách, se opět zdvihá vlna nenávisti, rozdělování a strachu. Tento film je skutečně důležitý, jsem hrdý, že jsem mohl přijet na natáčení do České republiky, abych přispěl k rozšíření takového příběhu,“ říká John Hannah.