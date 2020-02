Zoe Kravitzová uvádí Všechny moje lásky

V novém seriálu je však ledacos jinak. Hudební maniak se pořád jmenuje Rob, ale bydlí v Americe a je to dívka, kterou hraje dcera Lennyho Kravitze Zoe. Do města přijíždí také frajírek Clyde a snaží se Rob zaujmout.

„Jsem velká fanynka knížky i filmu. Velmi mi na nich záleží. Teď je hodně různých remaků, a když něco milujete, je velmi snadné získat pocit, že to chcete chránit. Takže část důvodu, proč jsem to chtěla dělat, je to, že jsem to chtěla ochránit. Chtěla jsem se ujistit, že se to udělá se správným úmyslem,“ vysvětlila Zoe Kravitzová.