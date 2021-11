Zemřela herečka Arlene Dahlová

Dahlová začínala jako modelka a v Hollywoodu se prosadila v roce 1947 snímky Life with Father a My Wild Irish Rose. Během padesátých let točila velmi intenzivně několik filmů za rok. Například Woman’s World, Desert Legion, Here Come the Girls, Jamaica Run, The Diamond Queen, Inside Straight, No Questions Asked, Ambush a Tři slovíčka.