ŽEBŘÍČEK: Špačci se slétli na Bobule, suverénnímu Bourákovi spadl hřebínek

Do kin přišla „trojka” české komedie z vinařského prostředí a hned první víkend přilákala jednoznačně nejvíce diváků. Na 3Bobule jich od čtvrtka do neděle dorazilo více než 33 tisíc, což naznačuje, že by se lidé po skončení koronavirových omezení pomalu, ale jistě mohli začít vracet do poloprázdných kinosálů.