ŽEBŘÍČEK: Kromě Havla panuje v kinech nuda

V komedii 3Bobule mají Kryštof Hádek a Tereza Ramba krizi. Do toho ještě přijíždí kamarád Jirka v podání Lukáše Langmajera a s ním nejeden problém. V dalších rolích se objeví třeba Miroslav Táborský, Braňo Deák či Karel Roden.

Horor Démon zatracení obsadil třetí příčku. Nevýrazný americký snímek nalákal pouhých 8618 lidí za víkend. Hrdinou je teenager Ben, který jede na léto do malého města ke svému tátovi. Najde si brigádu, nudí se a má čas pozorovat. Všimne si proto menšího kluka ze sousedství, který si hraje v okolí, zmizí a nikdo ho nehledá. Jeho táta tvrdí, že žádného syna nemá. Vypadá to, že je jediný, kdo si kluka ze sousedství pamatuje, a rozhodne se přijít věci na kloub. Ve sklepě u sousedů objeví strašlivé tajemství a od té chvíle mu jde o život, stejně jako půjde o život dalším dětem z okolí. Tisíc let stará čarodějnice je strašlivý protivník...