Začíná festival Ji.hlava on-line. Nabídne přes 270 filmů

„I přesto, že jsme letos on-line, uděláme vše pro to, abychom divákům vytvořili a zprostředkovali jedinečnou atmosféru Ji.hlavy. Diváci budou moci debatovat s tvůrci filmů a zapojovat se i do diskusí v rámci Inspiračního fóra,“ uvedl ředitel festivalu Marek Hovorka.

„Abychom do online prostředí přenesli festivalový život a energii, budeme každý den streamovat z ji.hlavského Majáku. Od rána do noci poběží informace, co se aktuálně děje: budeme upozorňovat na zajímavé filmy a diskuse, zvát filmaře, aby mluvili o své práci. Budeme se snažit do dnešních dnů těžce zasažených pandemií vnést jiná než koronavirová témata a pozitivní energii plynoucí ze vzájemné inspirace.“