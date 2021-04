Woody Harrelson a Lena Headeyová nasadí sedmdesátkovou image v sérii o Watergate

Skandál Watergate vypukl v roce 1972. Do sídla Demokratické strany v komplexu budov zvaném Watergate ve Washingtonu D. C. nelegálně vlezli lidé prezidenta Nixona, kteří tam chtěli umístit odposlechy. Někdo z protější budovy si všiml, že tam svítí baterkami, a zavolal, aby na místo poslali údržbáře. Událostí se začali zabývat Carl Bernstein a Bob Woodward z deníku The Washington Post, což vedlo v konečném důsledku k rezignaci amerického prezidenta.