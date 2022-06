Vznikne film o krasobruslaři Nepelovi

„Nepelův život tak trochu připomíná hollywoodský film, proto je překvapivé, že až dosud tento námět filmaři obcházeli,“ uvedla Muráriková. Producenti potvrdili, že do role hlavní ženské postavy, Nepelovy trenérky Hildy Múdré, obsadili slovenskou herečku Janu Nagyovou, která se nejvíc proslavila rolí princezny Arabely. Představitele Nepely zatím tvůrci hledají a casting postoupil už do finální fáze.

Film s pracovním názvem Nepela: Cesta za svobodou by se měl začít natáčet v roce 2023 a do kin by měl zamířit v roce 2024. Za kameru se postaví slovenský kameraman Martin Štrba, který má na kontě filmy jako Zahrada, Rivers of Babylon, Občanský průkaz, Masaryk a další.