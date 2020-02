Vysoká hra čerpá ze zkušeností bývalého elitního vyšetřovatele

V knize ho zaujaly i osudy dalších postav, především policistů, kteří jdou na ruku politikům, protože rozhodují 0 jejich funkcích, případně se nechají vtáhnout do spolupráce s podsvětím. Proti této „chobotnici“, zůstává hlavní hrdina v podstatě sám. „Je to román do značné míry autobiografický,“ dodal filmař.

Autor knihy Václav Láska byl policistou jedenáct let. Začínal na obvodním oddělení, potom se specializoval na hospodářskou kriminalitu a po několika letech se stal členem elitního útvaru, Úřadu finanční kriminality a ochrany státu (ÚFKOS). Od roku 1999 do roku 2003 v něm vedl vyšetřování krachu Investiční a Poštovní banky (IPB) a vytunelování Harvardských investičních fondů Viktora Koženého.

O svých zkušenostech elitního vyšetřovatele vydal v roce 2005 knihu Jak se zavírají tuneláři, kde popisuje hon na Koženého. O tři roky později publikoval román Advokát, jehož hrdina nakonec odejde od policie do advokacie, podobně jako on sám.

Po letech se k svému záměru vrátil, jenže proti námětu podle jeho slov mezitím zapůsobil čas a on „nechtěl točit retro film“. Od devadesátých let, kdy Láska pracoval u policie, se totiž mnohé změnilo: jak povaha velkých finančních machinací, tak charakter prorůstání podsvětí do politiky a policie. Odlišné jsou i dnešní technické možnosti, a to na obou stranách zákona.