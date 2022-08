Vrací se Modrava, MasterChef a pan profesor Dyk

Děj osmidílného komediálního krimi seriálu Případy mimořádné Marty shrnula představitelka titulní role Tatiana Dyková: „Myslím si, že je to báječně namíchaná komedie a kriminálka, ve které se aktéři musí vypořádat s neustále prudící dvakrát rozvedenou matkou tří dětí, která je geniálním, ale zároveň nezkrotitelným živlem posouvajícím jednotlivá vyšetřování neskutečně rychle kupředu.“

„Je to seriál, který v sobě kombinuje napětí, detektivku a humor. Naše hlavní postava je zároveň ztřeštěná, zábavná a inteligentní a způsob, kterým přichází na řešení případů, je geniální,“ tvrdí jeden ze dvou režisérů Případů mimořádné Marty Marek Najbrt.

„Když se řekne Šumava, naskočí nám nejchladnější místa naší republiky, nejstudenější potoky, tůně. Hluboké lesy, řídké osídlení. Kdybyste se někdy měli ztratit, zmizet, kdyby někde měla vzniknout legenda o klukovi, co se nenechal chytit a opakovaně unikal tam a zpět pod padající železnou oponou, bylo by to na Šumavě,“ dodal Reitler.