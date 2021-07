Vracejí se Hanák i Polívka. Vorel Cestou domů uzavře trilogii

„Města se chovají predátorsky a naší vesnici vykořisťují. A měšťáci jezdí do přírody vyhazovat své odpadky, fyzické i duševní. Živnosti a podnikání na venkově krachují, vesničané musí dojíždět za prací do měst, aby přežili. A města se dál a dál rozpínají do nekonečných skladů a nákupních center. Vypadá to, že jednoho dne se všechna města vzájemně propojí a vesnice zcela zaniknou.“