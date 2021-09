Velkolepý trailer zve na Spielbergovu West Side Story

Notoricky známý příběh o lásce se odehrává v prostředí pouličních gangů v New Yorku padesátých let. Mladičká Portoričanka Marie se zamiluje do milého chlapce Tonyho, ale příbuzní ani celá její čtvrť to nehodlají trpět - Tony je totiž bílý. Spielberg natočil novou verzi podle scénáře Tonyho Kushnera, držitele Pulitzerovy ceny a ceny Tony.