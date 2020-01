V síti aneb Když 2500 mužů na internetu loví tři dvanáctileté dívky

Místo podmínky půjde do vězení. Soud zpřísnil trest matce, která nechávala dceru pedofilovi

Sexuální predátoři si přitom uvědomují, že jejich vyhlédnuté oběti mají rodiče, ostatně i mnozí predátoři pravděpodobně rodiči jsou. Právě věta jednoho z predátorů, „A co mamka, ví o tom?”, ukazuje na jeden ze zásadních problémů tohoto jevu. Výzkumy varují, že až 60 procent rodičů netuší, jaké weby si jejich děti prohlížejí a co na internetu dělají.

„Často se mi teď stává, že potkávám rodiče, kteří mě žádají o radu, jak děti ochránit před zneužitím na internetu. Taková rada je na první pohled prostá, ale vyžaduje od rodičů dětí v tom citlivém věku 10 až 13 let trpělivost a empatii. Musí se stát v téhle věci jejich parťáky a přestat nadávat na youtubery. Jedině tak docílí toho, že se jim jejich potomek svěří, co na internetu podniká, a to dokonce i tehdy, když tam zažije něco nepříjemného,” říká režisér dokumentu Vít Klusák.