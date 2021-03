V nové komedii Anna Fialová představí rodičům o třicet let staršího Langmajera

Autoritativní otec nepřál už jejímu předchozímu vztahu a nepřeje ani tomu současnému. „Téma nedorozumění mezi otcem a dcerou mě jako tatínka tří holek zaujalo. On jí nemůže odpustit, že se odstěhovala z Brna do Prahy a pořídila si nemanželské dítě. Navíc teď mu chce představit muže, který je věkově blíže jemu než dceři. Není to pouhá komedie, je v ní mnoho dramatických situací a také jsem si chtěl poprvé v životě zahrát se Simonou Stašovou,“ řekl představitel přísného otce Miroslav Hanuš.

„Téma filmů v sobě nese jakousi poťouchlost, se kterou člověk rád sleduje někoho jiného, komu je trochu zle, a dokáže se tím bavit. Ale od doby, kdy jsem příběhy psal, se sám svět dostal do pozice nemocného a to, co se nám zdálo jako otřepaná fráze, je nyní zbožným přáním. Hlavně to zdraví!“ přeje divákům scenárista Marek Epstein.