V komedii Večírek se setkají Taclík, Langmajer, Dyková i Roden

Příběh začíná večírkem bývalých spolužáků. Podomní prodavač tam přinese nečekanou zprávu o kamarádovi, který už nikdy nedorazí. Účastníci večírku se za ním společně vydávají autobusem. Během cesty se ukáže, že mluvit o skutečných pocitech je mnohem složitější, než se zdá.

Původně šlo o divadelní hru, kterou Suchánek přepsal do scénáře a v létě natočil. Pokud to situace dovolí, měl by jít film do kin letos.

Tatiana Dyková a Jiří Langmajer Foto: Mia Production

„Sešla se tady mimořádně silná parta a dělali jsme na něčem, co pro nás všechny bylo mimořádně zajímavé a zároveň nové. Takže by to mohlo být zajímavé a nové i pro diváky v kinech,“ tvrdí Jiří Langmajer, představitel Jiřího Hrda, v jehož novém domě se odehrává onen večírek zmíněný v názvu filmu.

Jiří Langmajer a Marek Taclík Foto: Mia Production

Manželku Jiřího Langmajera hraje Tatiana Dyková. „Ti dva spolu žijí už velmi velmi dlouho a já jako Hrdová se snažím s tím vztahem něco udělat. Jenže Hrd to cítí trochu jinak. Takže to vezme do svých rukou a to, co se děje potom, je dost napínavé,“ popsala herečka.