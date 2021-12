V komedii Střídavka budou řešit problémy s dětmi Čvančarová, Polívková i Holubová

Petr Nikolaev, který se navždy zapsal do dějin filmu komedií o normalizačním období Báječná léta pod psa, do své novinky obsadil herce Martina Hofmanna, Jitku Čvančarovou, Annu Polívkovou, Jiří Vyorálka a Kristinu Svarinskou.

Hofmann dodal, že „Střídavka by měla být zábavná, břitká, chytrá v dialozích, občas dojemná. Na lehkých nohách. Vůbec by pak neměla být blbá.“

„Moje postava trenéra ženského ragby má čím dál tím víc dětí, ale především ho tankuje ten sport. On má zřejmě nějak pocit, že se to v té rodině tak jako udělá samo. Nemyslí to zle, má dobré srdce. Docela ho ale vystihuje situace, když své partnerce a matce svého dítěte, kterou si jaksi zapomněl vzít, řekne, že jí to dítě teda pohlídá. Je prostě milej,“ uzavřel Hofmann.