V chatové osadě Záhoří není nikdo normální

V Záhoří platí stejná pravidla a tradice jako před lety, přestože se svět dávno posunul. Vlastníci chat tvoří pestrou společnost lidí, kteří by se jinak asi dohromady nikdy nesešli. Jen náhodou by se totiž potkali například spisovatelka románů červené knihovny, nepraktický ajťák sekající dřevo podle návodu na internetu, voják v záloze zaměstnaný v salónu krásy své manželky, šlechtic bez koruny nebo milionář, který tají svůj majetek.

Osada Záhoří existuje už bezmála devadesát let. Dlouhá léta byl jejím náčelníkem Keyhoss, který se ovšem dostal do nemocnice. O jeho chatu se proto přijel starat syn Tony v podání Tomáše Hanáka. Nově se chataři stávají manželé Srovnalovi (Pavla Beretová a Martin Myšička), kteří unikají o víkendech před pražským shonem. Mezi starousedlíky patří Stýblovi, které hrají Jana Švandová a Pavel Nový. Ti se obejdou bez mobilů a do osady cestují z vlakového nádraží zásadně pěšky.