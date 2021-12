Tvůrci Skoro na mizině útočí na korektnost v seriálu Liga mužské moudrosti

Skoro na mizině byl úspěšný ostravský internetový seriál, který ukázal s humorem frustraci umělců, kteří kvůli koronaviru nemůžou pracovat. Podíleli se na něm tvůrci seriálu Lajna. V seriálu hráli Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Michal Suchánek, Jana Bernášková a herci ostravského Divadla Mír.

Premiéra pilotního dílu nového seriálu proběhne 8. prosince v 18:00 na YouTube kanálu Dobře vycpaný bobr.

„Ačkoli to vypadalo, že jsme se nadobro odmlčeli, není to tak. Chvíli trvalo, než se vybralo dostatečné množství na natočení pilotního dílu nového projektu, kterým je právě seriál Liga mužské moudrosti. Díky vám se to povedlo a moc vám za to děkujeme,“ vzkazuje Skórka fanouškům.

Michal Isteník Foto: Liga mužské moudrosti

„Díky příspěvkům fanoušků můžeme skutečně nezávisle tvořit a mohli jsme přijít s kontroverzním tématem a stylem humoru, který by dnes už v televizích neprošel,“ dodává Skórka.

„Také chvíli trvalo, než jsme s Martinem Šimičkem a Petrem Kolečkem přišli na tu správnou myšlenku, o čem by to mělo být, protože seriál musí mít silné téma, jinak nás to nebaví. Tou myšlenkou je, že se musíme postavit proti hyperkorektnosti, proti špatně podanému či zneužívanému fenoménu #metoo a tak dále. Doufáme, že i na tomto poměrně vážném poli se najdou lidé, které seriál pobaví a potěší,“ řekl režisér.

„Všichni se ptají, zda se díky novému seriálu Liga mužské moudrosti opět uvidí se svými milovanými herci z Divadla Mír… a neuvidí. My jsme se moc snažili o to, abychom mohli spolu dál spolupracovat, ale nepodařilo se to domluvit. Kluci jsou časově tak vytížení, že neměli možnost, sílu a ve finále ani chuť se dále účastnit. Mají svých projektů hodně, takže jsme se museli po cestě dál vydat sami a najít novou partu,“ řekl Skórka.

Petr Kolečko Foto: Milan Malíček , Právo

Autorský tým ale zůstává stejný. Martin Šimíček a Petr Kolečko píšou scénáře, přičemž Kolečko by si chtěl i zahrát v nějakém díle.