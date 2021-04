Top Gun, Mission Impossible a další se opět odsunují, i když kina fungují

Příznivci kdysi slavného i vysmívaného filmu Top Gun, který v polovině osmdesátých let spojil propagaci armády s limonádově romantickou zápletkou, si tak musí na pokračování počkat ještě osm měsíců. Hlavní roli v něm měl Tom Cruise, stejně jako ve filmu Mission: Impossible 7, který se přesunuje na 27. května 2022. Také se již počítá s pokračováním Mission: Impossible 8, které by mělo do kin dorazit snad v červenci 2023.