Tipy na nejlepší filmy pro teenagery

1. Lady Bird (2017)

Pět nominací na Oscara si vysloužil snímek Lady Bird. Komediální drama se odehrává v Sacramentu v Kalifornii, kde žije středoškolačka Christine (Saoirse Ronanová). Ta touží po dobrodružství, velkoměstě, životě daleko od Sacramenta a nefalšované lásce.

Sejmout jí růžové brýle z očí se snaží její matka, která jí opakovaně zdůrazňuje reálné možnosti, například chybějící finance na její vysněnou univerzitu.

2. Labyrint: Útěk (The Maze Runner, 2014)

První díl třídílné ságy Labyrint natočené dle stejnojmenné knižní předlohy Jamese Dashnera vypráví příběh o chlapcích, kteří žijí pospolu na malém prostoru v srdci obrovského a nebezpečného bludiště.

Hlavní postavou je Thomas, který se v komunitě ocitne se ztrátou paměti, dokonce ani své jméno nezná. Postupně odhaluje to, co ostatní chlapci vědí o světě, ve kterém žijí, i co nevědí. Jisté je jedno: najít únikovou cestu v bludišti je prakticky nemožné a v noci nikdo v obřím labyrintu nepřežije.

3. Deset důvodů, proč tě nenávidím (Ten Things I Hate About You, 1999)

Romantická komedie z prostředí střední školy je typickým příběhem o lásce. Cameron je bezhlavě zamilovaný do Biancy, která má však zákaz randění, dokud nebude randit její starší sestra Katka. Ta je ale nesnesitelná a o kluky vůbec zájem nemá. Cameron chce udělat všechno pro to, aby mohl být s Biancou, a tak spustí plán, jak dát Katku dohromady s tajemným drsňákem Patrickem.

4. Rychle a zběsile (The Fast and the Furious, 2001)

Série pod názvem Rychle a zběsile čítá už devět filmů. V prvním se setkáváme s tajným policistou Brianem, který má za úkol infiltrovat se do party vedené Dominikem, ve které jsou největší vášní rychlá auta a nelegální závody pořádané na periferii Los Angeles. Úkol odhalit nekalé praktiky party ale Brianovi ztěžuje vznikající přátelství s Dominikem a city k jeho sestře Mie.

5. Kdybys jen tušil (The Half of It, 2020)

Neobvyklý milostný trojúhelník vznikne mezi Ellie, Paulem a Aster. Ellie je jedničkářkou a nadanou hráčkou na klavír a kytaru. Její otec má sice vysokoškolský titul, ale protože má problémy s angličtinou, dělá podřadnou práci na dráze a s Ellie nemají moc peněz. Ta si proto přivydělává psaním domácích úkolů pro své spolužáky.

Jednoho dne ji osloví s neobvyklou žádostí Paul. Zamiloval se totiž do krásné dívky Aster a od Ellie žádá pomoc s napsáním romantického dopisu. Vztahy mezi hlavními protagonisty se ale časem stále více komplikují.

6. Scary movie: Děsnej biják (2000)

Série filmů parodující nejznámější hororové filmy se proslavila téměř stejně jako horory samotné. První ze série filmů pod názvem Scary Movie: Děsnej biják si bere do parády známý Vřískot. Zabiják v masce sleduje Cindy i její partu kamarádů, kteří se bojí, aby se neprozradilo jejich společné tajemství z loňského léta.

7. Sierra Burgess je marná (Sierra Burgess Is a Loser, 2018)

Sierra je nepříliš oblíbená šprtka na střední škole, kde ji šikanuje populární a krásná roztleskávačka Veronica. Právě Veronica okouzlí Jameyho, který ji požádá o telefonní číslo. Veronicu ale nezajímá, a tak mu dá místo svého číslo na Sierru. Když Sieře přijde zpráva od neznámého kluka, začne si s ním psát, přestože je jí jasné, že Jamey neví, komu skutečně píše. Postupem času si ale oba velmi rozumějí a Sierra tak potřebuje pomoc od Veroniky.

8. Captain America: První Avenger (Captain America: The First Avenger, 2011)

Téměř třicet filmů čítají tzv. marvelovky, filmy se známými hrdiny jako Iron Man, Thor, Captain America, Černá vdova, Loki a další. Pokud chcete zhlédnout filmy v chronologickém pořadí, nejprve si pusťte tento.

Jeho děj se odehrává během druhé světové války a hlavním hrdinou je Steve – mladík, který se chce stát vojákem a bojovat s nacisty, je však příliš slabý. Proto podstoupí vojenský experiment, po kterém se z něj stane supervoják. Jenže ještě větší nepřítel než nacisté se ukáže být tajná organizace Hydra, proti které musí Steve zakročit.

9. Protivný sprostý holky (Mean Girls, 2004)

Cady vyrůstala v Africe a nikdy nechodila do školy, učila se doma s rodiči. Rodina se ale v jejích patnácti letech přestěhuje do USA a Cady nastupuje poprvé v životě na střední školu. A rychle jí dojde, že nejtěžší nebude zvládat učení, ale ostatní spolužáky.

První dny školy se skamarádí s Janet a Damienem, lidmi, kteří mají o škole vlastní svérázný názor. Pak ji ale ke stolu během oběda přizve královna střední – krásná a vypočítavá Regina. Věci se začnou skutečně komplikovat ve chvíli, kdy se Cady zamiluje do Aarona, bývalého kluka Reginy.

10. Hunger Games (2012)

Filmové zpracování stejnojmenné knižní předlohy o postapokalyptické Severní Americe, kde je svět rozdělený na dvanáct krajů, kterým vládne Kapitol. V Kapitolu žijí bohatí lidé, ostatní kraje jsou chudé.

Kapitol každoročně pořádá reality show zvanou Hladové hry (Hunger Games), při které vylosují dva účastníky z každého kraje. Ti pak mezi sebou bojují v uměle vytvořené aréně na život a na smrt. Katniss Everdeenová je jednou z nich. Kromě boje o holý život ale musí řešit i své city k Peetovi, kterého vylosovali jako druhého účastníka jejího kraje, a k Hurikánovi, se kterým se přátelí od dětství.

11. Hořkých sedmnáct (The Edge of Seventeen, 2016)

Nadine se protlouká střední školou společně se svojí nejlepší kamarádkou Kristou. Přátelství se ale překazí v momentě, kdy Nadine zjistí, že Krista je zamilovaná do Nadiina staršího bratra. Odloučení kamarádky, která se najednou baví s populárními spolužáky, Nadine rozdýchává jen stěží. Do toho se pere s vlastními problémy a hádkami s matkou. Jediný, s kým si povídá, je učitel pan Bruner.

12. Návrat do budoucnosti (Back to the Future, 1985)

Sedmnáctiletý Marty McFly slíbí svému příteli, vynálezci doktoru Emmettovi, že s ním vyzkouší jeho nový vynález – v autě zabudovaný stroj času. Nešťastnou náhodou ale třicet let do minulosti odcestuje místo doktora Marty. Ocitá se v roce 1955, kde se setkává se svými náctiletými rodiči.

Hned pár okamžiků poté, co se v minulosti objeví, ale způsobí časový paradox, který zapříčiní, že místo jeho otce se Martyho matka zamiluje do něj. Marty tak musí napravovat chyby, učit se žít v roce 1955 a snažit se opravit stroj času, aby se mohl vrátit zpátky do budoucnosti.

13. Zápisník jedné lásky (The Notebook, 2004)

Dnes jedna z nejklasičtějších romantických komedií vypráví příběh o lásce Allie a Noaha. Seznámili se v létě roku 1940. Allie ale pochází z bohaté rodiny, zatímco Noah je z chudých poměrů, rodiče Allie vztah s Noahem rozmlouvají. Jednoho večera se mladá dvojice pohádá a Allie druhý den ráno odjede. Životní dráhy každého zavedou jinam, Noah ale na Allie nikdy nepřestane myslet.

14. Hvězdy nám nepřály (The Fault in Our Stars, 2014)

Šestnáctiletá Hazel není typickou teenagerkou s typickými starostmi. Je vážně nemocná, a i když jí lékařský zákrok dal více času, stále je v posledním stádiu rakoviny. Na sezení podpůrné skupiny pro boj s rakovinou se seznámí s Gusem. Oba se do sebe zamilují a začnou spolu trávit veškerý volný čas. Povídají si o všem možném, i o knihách. Gusovi se podaří zkontaktovat autora Hazeliny nejoblíbenější knihy, který je oba pozve na návštěvu k sobě do Amsterdamu. Sečtené dny Hazel jsou tak naplněny dobrodružstvím i nezměrnou láskou.

15. Pomáda (Grease, 1978)

Sandy je novou studentkou střední školy Rydell - novým přítelkyním prozradí letní románek, který prožila s úžasným chlapcem.