Tarantinova nejoblíbenější scéna z Tenkrát v Hollywoodu zmizela, dal ji alespoň do knihy

V retro snímku z Hollywoodu šedesátých let měli hlavní role Leonardo DiCaprio a Brad Pitt jako westernový herec Rick Dalton, jehož sláva už není, co bývala, a jeho dublér a kamarád Cliff. Rick těžce nese návrh, že by měl jít točit do Itálie podřadné westerny, ale Hollywood o něj moc nestojí. V závěru dojde i na scénu inspirovanou vraždou manželky režiséra Romana Polanského.