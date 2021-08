Svěrák k odpíračům očkování: S lidmi není k hnutí

Radost nyní nemá ze stavu, kdy část české veřejnosti odmítá očkování proti covidu-19. „Dělám všechno možné, aby se dali lidé očkovat (proti covidu-19), a není s nima k hnutí. Protože když to (koronavirová pandemie) začínalo, a ještě jsme nevěděli, co je to za prevíta, tak jsem říkal: Nebojte se, však oni vědci na to něco najdou. No a když se našlo a přestali jsme se bát, tak je spousta lidí, kteří do toho nechtějí vstoupit,“ pokrčil rameny Svěrák.