Šteindler, Polívka a Mádl se léčí z erotické závislosti v nové komedii

Postarší scenárista Přemek (Bolek Polívka) by se rád ubránil svodům své dlouholeté múzy, zatímco vyhořelý rocker Gigi (Zdeněk Žák) už má to nejlepší očividně dávno za sebou. Nebo ne?

„Ženy jsou mnohem vytrvalejší a rezistentnější, než jsme my muži, a my bychom si měli vzít jejich cílevědomost a vytrvalost za příklad. Život bez žen by byl nemožný a smutný. A my starší muži jdeme mladším dobrým příkladem, protože na špatný se už nezmůžeme,“ glosuje Bolek Polívka.