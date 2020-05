Startuje Famufest, filmy nabízí v Karlíně i on-line

„Ti, kteří si vstupenky zakoupit nestihli, a přesto by rádi filmy viděli, nemusí smutnit. Famufest nabídne i bohatý online program, který zahrnuje také online filmotéku. Po projekci v kině budou filmy dočasně zveřejněny na webových stránkách festivalu, vždy na 24 hodin od půlnoci do půlnoci. Každý den, od čtvrtka do pondělí, bude tedy možné sledovat 2 bloky online,” sdělil David.