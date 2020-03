Snímek V síti se stal nejnavštěvovanějším českým dokumentem

Dokument bude součástí osvětové kampaně ve školách. Promítání snímku, nad kterým převzalo záštitu ministerstvo školství, si mohou školy objednat. Přístupný je lidem od 15 let. Kratší verze s názvem V síti: Za školou trvající 63 minut, mohou zhlédnout děti od 12 let. „Máme za sebou projekci pro asi 70 dětí ve věkovém rozmezí 11 až 14 let a byl to obrovský zážitek, protože následovala oboustranná dvouhodinová diskuse. Děti nás zahrnuly dotazy a my jsme se jich potom ptali, co si z toho pamatují. Měli jsme především radost, že z té verze V síti: Za školou si dětské publikum zapamatovalo všechny rady, jak se bezpečně chovat na internetu,” řekl před časem režisér Klusák.