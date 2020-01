Slunečná, předválečná zábava v dnešním outfitu?

Dvě rozhádané sestry jsou jako den a noc. Zatímco chudá, skromná a pracovitá Eva Burešová se drží doma a dře na rodinném majetku, její sestra Bára Jánová vyletěla do světa a není na světě nic, co by nepoměřila penězi, včetně vlastní malé dcerky, kterou doma kdysi odložila.