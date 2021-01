Seriály Ozark a Koruna vedou na cenách amerických kritiků

Ozark je příběh o běžné americké rodině, která se kvůli touze po penězích zaplete s mexickým kartelem. Zpočátku mělo jít jen o účetní triky, ale situace se zvrhne. Rodina prchá z města na venkov, kde se snaží prát špinavé peníze, ale neunikne pozornosti malých místních kriminálníků, což vede ke krvavé válce s Mexičany. Hlavní postavy ztvárňují Jason Bateman a Laura Linneyová.

Koruna je příběh z pera scenáristy Petera Morgana. Jde o umělecké zpracování osudů britské královny Alžběty II. a její rodiny, které se nedrží úplně přesně historie. V hlavních rolích se představili Claire Foyová, Matt Smith či Tobias Menzies.

Jason Bateman v sérii Ozark Foto: Netflix

Na nejlepší dramatický seriál kandidují Better Call Saul (AMC), Koruna (Netflix), Dobrý boj (CBS All Access), Lovecraft Country (HBO), The Mandalorian (Disney+), Ozark (Netflix), Perry Mason (HBO) a This Is Us (NBC).

Na nejlepší komediální seriál byly nominovány série Better Things (FX), Letuška (HBO Max), Mom (CBS), PEN15 (Hulu), Ramy (Hulu), Schitt’s Creek (Pop), Ted Lasso (Apple TV+) a What We Do in the Shadows (FX).

Nejlepší minisérií se stane I May Destroy You (HBO), Mrs. America (FX), Normal People (Hulu), The Plot Against America (HBO), The Queen’s Gambit (Netflix), Small Axe (Amazon Studios), The Undoing (HBO) nebo Unorthodox (Netflix).