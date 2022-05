Sedm postav se ve francouzské komedii vydá hledat ztracené mužství

„Nevědět, kde jste a kam jdete, dokázat se na někoho plně spolehnout a prostě skočit do vody a plavat – to je přece tak trochu jako život sám,” popsala film režisérka a zároveň spoluautorka Audrey Dana, která má na kontě snímky Sex v Paříži a Kdybych byla kluk.

„Než jsme s Claire Barré začaly psát scénář, absolvovaly jsme stovky rozhovorů s neznámými muži. Když jsme se ptaly na to, co od filmu vlastně očekávají, prozradili nám, že by si přáli ukázat, že i chlapi mají strach,” tvrdí režisérka.