Se střídavou péčí bojují v komedii Hofmann, Polívková i Čvančarová

Zuzana (Kristina Svarinská) se zamilovala do Honzy (Martin Hofmann). Ten měl za ženu Adélu (Jitka Čvančarová) a s ní dvě děti. S Adélou se rozvedl, ta si nabrnkla Roberta (Jiří Vyorálek), který se kvůli ní rozvedl s Katkou (Anna Polívková), s níž má taky dvě děti.

Zuzana nemá žádné dítě, ale je těhotná s Honzou, ale k tomu hlídá potřeštěnou babičku (Eva Holubová). Všichni spolu musí vycházet, včas přijít do školy, do práce, k zubaři, na kroužky a trénovat ženské ragby, popisují tvůrci zápletku.

„Střídavka je komedie, ale chtěli bychom ve filmu obsáhnout různé emoce, neměla by to být jen legrace za každou cenu. Ve své náladě by se film měl podobat třeba Báječným létům pod psa,“ tvrdí režisér Petr Nikolaev.