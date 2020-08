Scenárista a režisér Václav Marhoul: Nemám hlavu v oblacích

V souvislosti s nemocí covid-19 vůbec nikdo neví, co bude, situace v Americe je špatná, je tam největší počet úmrtí. Takže produkce filmu je plánovaná na příští rok, ale nikdo netuší, co se doopravdy bude dít.

Určitě. V Americe dobře vnímají, že jsem prožil dvacet devět let v komunistickém systému, a to je vlastně totéž jako mccarthismus, jen z druhé strany. Takže to berou tak, že mám i jistou osobní zkušenost, určitě větší než někdo, kdo žil celý život v Texasu.

Je to pro mě velká výzva, jak tématem, tak tím, že jde o dobovku z 50. let, má to být velký film a já bych měl díky němu vstoupit do světa, o kterém toho moc nevím a kde bych měl obstát. Ale za kameru jsem si prosadil Vladimíra Smutného, s ním bych si byl určitě jistější. Teď jsem ve spojení se scenáristou Tomem O’Connorem a řešíme, jak dopilovat scénář, protože se na něm jako na každém scénáři dá ještě pracovat.