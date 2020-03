Růžovou zahradu už ne. Sestřičky natočily, jak pracují doopravdy

Jako zdravotní sestry dnes pracují i muži. Protagonisty nového dokumentu se stali třeba Jan Šedivý, Nikola Hanzlíková a Ivona Mikulenková. Všichni se shodují, že práce sester je v televizních seriálech zobrazena špatně a Sestřičky by to mohly uvést na pravou míru.

Co je těší, co je trápí, proč tuto práci vlastně dělají - to vše rozebírají před kamerami. Série zavádí diváky do různých míst, sestřičky pracují na sále, na ARO, na psychiatrii, ale také v domácnostech pacientů nebo na zahraničních misích. Jde o těžkou práci, stresující, zodpovědnou a náročnou na vzdělání, ale také naplňující a krásnou, shodují se protagonisté.