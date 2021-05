Rozmohl se nám tady takový nešvar

Jen z poslední doby jsou to například Grand Prix Jana Prušinovského, Cesta domů Tomáše Vorla či Mstitel Lucie Klein Svobody.

Nic proti nim a nic proti crowdfundingovým kampaním. Ty jsou zcela legálním prostředkem na to, jak sehnat peníze prakticky na cokoli, od smutných příběhů lidí, kteří potřebují sbírky na lékařské terapie, až po ty, kteří shánějí peníze na studium v zahraničí.

Také v audiovizi jsou projekty, které by bez pomoci fanoušků nebo kultuře nakloněných institucí nemohly vzniknout, a byla by to škoda.